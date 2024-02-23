نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم أحمد فؤاد سليم وسامح الصريطي في مهرجان المركز الكاثوليكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برئاسة الأب بطرس دانيال، قام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما فى دورته الـ 72 بمنح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنان سامح الصريطي والفنان أحمد فؤاد سليم، وهالة صدقي والتي اعتذرت عن الحضور، ومنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للمخرج شريف عرفة، والفنان نادي سعد.

حضور افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

وشهد حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72، بقاعة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان حضور عدد من نجوم الفن منهم "أحمد فؤاد سليم، المايسترو نادر عباسي، مدير التصوير أحمد المرسي، وعمرو الليثي، الفنانة حورية فرغلي، الكاتب عبد الرحيم كمال، الفنان جميل برسوم، الفنان عماد رشاد، سامح الصريطي وزوجته الفنانة حنان".

تفاصيل الدورة الـ 72 لمهرجان المركز الكاثوليكي

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ 72 من، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد علي، الناقد الفني علي الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلواني.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام طبقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلمًا، تم عرضها تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام تم عرضها بالمهرجانات السينمائية المختلفة، والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هى: فيلم "أنا لحبيبي" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم "بيت الروبي" للمخرج بيتر ميمي، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

نبذة عن مهرجان المركز الكاثوليكي

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.

ويكتسب المهرجان أهمية وخصوصية متميزة لذلك يحظى بتقدير كبير من جانب السينمائيين والفنانين المصريين وتكمن هذه الأهمية والخصوصية في أنه لا يمنح جوائز إلا للأفلام والأعمال التي تتميز بمستواها الفني الراقي والتي تدور أفكارها وموضوعاتها حول قضايا تهم المجتمع وتفيده ويكون لها تأثير ايجابي على جمهوره بعيدًا عن الأفكار الشاذة والموضوعات والأفكار التي يغلب عليها العنف ويغلفها إطار من الإثارة الفجة.

مهرجان المركز الكاثوليكي له شروطه الخاصة في اختيار الأفلام، فهو يتخير الأفلام الداعية للفضيلة، التي لا تخرب النفوس، وفي الوقت نفسه بها فن وجمال في الأداء.