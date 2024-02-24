أحمد وفيق: محبش يحصلي مقلب رامز جلال.. وأتمنى تجسيد هذه الشخصيات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد وفيق، عن رأيه في برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل عام في موسم رمضان.

رأي أحمد وفيق في برامج رامز جلال

وقال أحمد وفيق في تصريحات صحفية "رامز جلال معروف من يومه دمه خفيف وطريقته وهزاره احنا كفنانين اتعودنا عليه".

وأضاف وفيق، "رامز دائمًا غاوي يعمل مقالب، ولكن بالنسبالي لا احب مشاهدة شخص يحدث فيه مقالب، واخاف اكون موجود في موقف مثل هذه المقالب، ومع ذلك بحب تعليقات رامز في بداية برنامجه.

وتابع أحمد وفيق، محبش يحصل معايا مقلب رامز، ولكن من أجله أوافق لإني بحبه وبتعامل معه هو وشقيقه بشكل خاص جدًا".

وتحدث احمد وفيق، عن الشخصيات التاريخية التي يتمنى تجسيدها خلال الفترة المقبلة في أعمال فنية قائلًا: "اتمنى تقديم اكتر من شخصية منهم الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس العراقي صدام حسين والقذافي".

مشاركة أحمد وفيق في الموسم الرمضاني المقبل



جدير بالذكر أن أحمد وفيق يستأنف تصوير مسلسل لانش بوكس لعرضه في موسم رمضان المقبل وتضم قائمة أبطال مسلسل لانش بوكس بجانب غادة عادل، كلا من جميلة عوض وفدوى عابد وصدقي صخر واحمد وفيق ومطرب الراب شاهين وهشام اسماعيل وعمرو رمزي، تأليف عمرو مدحت، ومن إخراج هشام الرشيدي.

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي ذائع الصيت " Good Girls" وعرض منه 50 حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.

"لانش بوكس" هو أول عمل يدخل السباق الرمضاني من الشركة المنتجة التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة، في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي"،" قواعد لبطلاق ال٤٥"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك".

من جانبها أكدت المنتجة سالي والي، عن سعادتها بالتعاون مع هذا الكم من النجوم في "لانش بوكس" متوقعة أن تنال الحلقات إعجاب كل فئات المشاهدين المصريين والعرب، مضيفة أنها على ثقة من أن "لانش بوكس" سيحقق مكانة مميزة في السباق الرمضاني المرتقب.

مسلسل "لانش بوكس" يدور حول 3 سيدات، "شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق".