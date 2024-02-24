مسلسل لانش بوكس 2024.. دراما المشكلات النسائية في إطار المنافسة الرمضانية

القاهرة - محمد ابراهيم - يتربع مسلسل "لانش بوكس" على قمة مواقع التواصل الاجتماعي خلال موسم دراما رمضان 2024. يندرج هذا العمل ضمن فئة الدراما الكوميدية، حيث يسلط الضوء على حياة ثلاث نساء يقمن بأدوار ربات المنازل. تتناول أحداث المسلسل جهودهن في البحث عن حلول لمشاكلهن الحياتية.

مع مرور الوقت وتجربة الحياة اليومية، ينجحن في التحول إلى عصابة ترتكب العديد من الجرائم بهدف الحفاظ على حياتهن وعائلاتهن.

أبطال مسلسل "لانش بوكس"

أبطال مسلسل "لانش بوكس" في موسم مسلسلات رمضان 2024:

غادة عادل

جميلة عوض

فدوى عابد

أحمد وفيق

شاهين

هشام اسماعيل

صدقي صخر

عمرو رمزي

أسامة أبو العطا

موسم مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.