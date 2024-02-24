أحداث مسلسل رحيل.. دراما الصمود في مسلسلات رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - من المنتظر أن يكون مسلسل "رحيل" من أبرز الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان عام 2024. يروي القصة لحظة حياة امرأة شابة تواجه تحديات هائلة بعد فاجعة وفاة والديها بشكل مفاجئ.

تتعرض لصراعات معقدة وتجارب قاسية، وتسعى بشدة لاكتساب القوة والإرادة لمواجهة التحديات. يسلط المسلسل الضوء على قصة مؤثرة حول الصمود والتحدي، ومن المتوقع أن يحقق إعجاب الجمهور. كونوا في انتظار العرض الرسمي لهذا العمل الشيق على شاشات التلفزيون خلال شهر رمضان المقبل.

نشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر فيها كل من ياسمين صبري، أحمد صيام، حازم سمير، المخرج إبراهيم فخر.

ومسلسل رحيل، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، وتقدم ياسمين صبري خلال الأحداث، شخصية فتاة شعبية، وذلك بعد غيابها عن الموسم الرمضاني لمدة 3 سنوات.

وسبق، حرصت ياسمين صبري مؤخرًا على حضور حفل joy awards الذي أقيم خلال الفترة الماضية بالمملكة العربية السعودية، وارتدت خلاله فستان باللون الأسود والبني، وقالت في تصريحات لها على هامش الحفل: بحب السفر بدرجة كبيرة جدًا، ومؤخرًا كنت في سويسرا مع عائلتي، وسعيدة بنجاح فيلم أبونسب، خاصة أن كواليسه كانت كلها ضحك.