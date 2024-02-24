نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2024.. هاني رمزي يعود للدراما التليفزيونية هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدور أحداث مسلسل "دون مقابل" حول مجموعة من الشباب الطموحين الذين يواجهون تحديات متنوعة في محيطهم الاجتماعي. يتميز المسلسل بقصة مثيرة وشخصيات معقدة، حيث يأخذنا في رحلة مليئة بالعواطف والإثارة والتشويق. من المقرر أن يتم عرض "Watch It" خلال شهر رمضان المبارك لعام 2024، حصريًا على إحدى القنوات التلفزيونية المشهورة.

بفضل الفريق الموهوب والإخراج المتميز، يعد هذا العمل الدرامي وعدًا بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للجمهور. ترقبوا المزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا المسلسل الرائع الذي سيأسر قلوب الجماهير في شهر رمضان المقبل.

نجوم مسلسل دون مقابل

يشارك في بطولة مسلسل “دون مقابل” هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

شخصية هاني رمزي في مسلسل دون مقابل

ويجسد هاني رمزي شخصية ضابط شرطة متقاعد خلال أحداث العمل، حسب ما تم الإعلام عنه، خلال شهر يناير الفائت.

قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024