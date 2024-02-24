نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراما "المعلم".. هكذا يتافس مصطكفى شعبان داخل موسم رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتبقى عدة أسابيع قليلة قبل انطلاق السباق الرمضاني لهذا العام، حيث يشارك العديد من الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2024، متنوعة بين المسلسلات الدرامية القصيرة وتلك التي تمتد لثلاثين حلقة.

من بين المشاركين في السباق، يبرز الفنان مصطفى شعبان بمسلسله "المعلم" الذي يتألف من 30 حلقة، ويتسم بطابع شعبي اجتماعي. يقدم مصطفى شخصية تاجر سمك، حيث تعترض حياته بتحديات متعددة يسعى لحلها، في حين تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته. من المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاحات كبيرة خلال موسم رمضان المقبل.

أبطال مسلسل “المعلم”

مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان، الفنانة سهر الصايغ، الفنانة هاجر أحمد، الفنان القدير أحمد بدير، الفنانة إنتصار، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في “ المعلم”

يجسد الفنان مصطفى شعبان شخصية معلم تاجر أسماك وهذا ما قد يبدو في البرمو التشويقي التى قد طرحتها منصة watch it وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.