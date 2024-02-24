ليلى أحمد زاهر تطرح البرومو التشويقي لـ مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة ليلى أحمد زاهر البرومو التشويقي لـ مسلسل أعلى نسبة مشاهدة والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2024، وتشاركها في بطولته سلمى أبو ضيف.

وكتبت ليلى زاهر على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقالت: "مسلسل أعلى نسبة مشاهدة رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله".

https://www.instagram.com/reel/C3s1rnbIJDK/?igsh=YWUzZTBvZTU1aDI2

برومو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

قامت منصة شاهد الالكترونية بطرح البرومو التشويق لـ مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

ونشرت شاهد برومو أعلى نسبة مشاهدة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلال البرومو أن العمل سيناقش دور ومخاطر السوشيال ميديا ضمن أحداثه، حيث تدور أحداثه حول الشقيقتين سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، اللتين تعانيان من الفقر وتنتميان لأسرة من الطبقة الدنيا، وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال التيك توك ولايفاته.



لقطات من برومو مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وقالت سلمى أبو ضيف في إحدى لقطات البرومو، جملة تعبر عن دوافع معظم الملتحقين بهذا المجال، حيث قالت: “الفقر وحش يا سحر، نفسي منحتاجش لحد ولا حد يذلنا”، كما قالت الفنانة جلا هشام في أحد اللقطات، لـ سلمة أبو ضيف: “التيك توك ده بقى رزق الهبل اللي زيك”، ومن أبرز الجمل الأخرى التي جاءت خلال البرومو تعبر عن جيل السوشيال ميديا: “يا أهلا بنجمة السوشيال”، “الحب ده في المسلسلات التركي اللي لحستلك دماغك”، “ياريت تكبسوا تكبسوا كتير”.

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، مكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية بعد الانتهاء من تصويره، كما أنه من إخراج ياسمين علي.



ومسلسل أعلي نسبة مشاهدة هو من بطولة كلًا من الفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة ليلي أحمد زاهر والفنانة انتصار والفنان محمد محمود