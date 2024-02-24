نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي تغيب عن تكريمها بالبمهرجان الكاثوليكي لدورته الـ 72 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء اليوم افتتاح الدورة الـ 73 من المهرجان الكاثوليكي والذي كان من المقرر أن يتم به عدد من الفنانين والفنانات والمخرجين والمؤلفين وكان أبرز هؤلاء المكرمين الفنانة هالة صدقي والتي اغيبت عن تكريمها بالمهرجان وذلك يرجع سبب غيابها إلي ظروف صحية.

هالة صدقي

أبرز المكرمين في مهرجان الكاثوليكي



*جوائز الريادة السينمائية:*

للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم للفنانة القديرة/ ماجدة زكي

للفنان القدير/ سامح الصريطي للفنانة القديرة/ هالة صدقي

*جائزة المركز الخاصة:*

للمخرج القدير/ شريف عرفه

*جائزة فريد المزاوي:*

للفنان القدير/ ناجي سعد

*جائزة الأب يوسف مظلوم:*

للفنان القدير/ جميل برسوم

*جائزة التميّز الإعلامي:*

للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي

جوائز الإبداع الفني:*

للفنان القدير/ عماد رشاد

للكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال

للمايسترو القدير/ نادر عباسي

لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

*جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:*

للفنانة القديرة/ منى زكي لدورها في مسلسل "تحت الوصاية"

*جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:*

للفنان القدير/ خالد النبوي لدوره في مسلسل "رسالة الإمام"

وللفنان المتميّز/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

*جائزة المركز التشجيعية:*

للفنان المتميّز/ طه دسوقي