نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. باسم سمرة يروج لمسلسل "العتاولة" بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان باسم سمرة لدوره في مسلسل “ العتاولة” من خلال إعادة ذكرياته مع السقا في فيلم “ الجزيرة” من خلال صورة مقارنة للمسلسلين عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب باسم سمرة: "يلا بينا العتاولة على قديمه من زمان"، فيما اعرب جمهوره عن حماسه للمسلسل.

وقال باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلاكيت" المذاع عبر نجوم إف إم:" مسلسل العتاولة مسلسل ضخم وكبير، يضم مجموعة من النجوم أحمد السقا وطارق لطفي، ويارب نكون ضيوف خفاف على الجمهور في رمضان".

أما عن مسلسل بطن الحوت قال:" صورنا أكثر من سنه وفي مناطق مختلفة، وكنت متوقع ردود الأفعال الإيجابية على العمل، ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد غول تمثيل، والحمدلله أن العمل أعجب الناس".

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا منالفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن احداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دورفتاة شعبية ضمن الأحداث.

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

ويذكر أن آخر أعمال باسم سمره هو مسلسل بطن الحوت، ويتناول قصة شاب ملتزم دينيا، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، في إطار إجتماعي درامي مشوق، وقد تعرض المسلسل في بداية عرضه لعدد كبير من الهجوم من النقاد والجمهور، ليعود مره آخري ويتصدر محركات البحث.