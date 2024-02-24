نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على دور محمد دياب في "مليحة".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان دياب بمسلسل “ مليحة” المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل ٢٠٢٤.

ويجسد دياب خلال الأحداث شخصية ظابط يعمل في سلاح حرس الحدود.

مسلسل "مليحة"

يعد مسلسل مليحة، أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم بمرسى مطروح، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر الأسرة للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين، خلال للمسلسل دور والدة “دياب” الشاب الفلسطيني الذى يعيش فى مصر.

يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات.

يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.



يتناول مسلسل مليحة قضايا فلسطينية ملحة، حيث تركز الأحداث على شخصية شابة فلسطينية تُدعى مليحة والتي يجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس تركت مليحة فلسطين بعد أحداث الانتفاضة عام 2000 وعاشت في ليبيا برفقة جدها نتيجة تدمير منزلها على يد الاحتلال الإسرائيلي تتسم أحداث المسلسل بالتشويق والإثارة حيث تتوالى المفارقات والصراعات في حياة مليحة تعكس القصة الصراعات الشخصية والاجتماعية التي تواجهها مليحة وكذلك تأثيرات الاحتلال على حياة الفلسطينيين وتشريدهم