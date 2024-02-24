أغنية "مش فارقة معايا" لـ أورتيجا تحظى بإشادة واسعة من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح المطرب أورتيجا في خطف قلوب الجماهير من خلال إصدار أحدث أعماله الغنائية الجديدة،والتي تحمل اسم "مش فارقة معايا"



وتميزت أغنية "مش فارقة معايا" بأداء قوي وكلمات معبرة، وتعكس موهبة أورتيجا المتميزة في صناعة الأغاني. تتحدث الأغنية عن قصة حب معقدة ومشاعر متضاربة، حيث يعبر فيها المطرب عن عدم القدرة على نسيان الشخص الذي يحبه رغم الصعاب.

وقد استطاع أورتيجا أن يوصل هذه الرسالة بصوته القوي وأدائه المؤثر، مما جعلها تلامس قلوب المستمعين.

تعليقات الجمهور على منشور أورتيجا

ردود الفعل الإيجابية من الجمهور لم تتأخر في الظهور، حيث انهالت التعليقات المشيدة بالأغنية وأداء أورتيجا على مواقع التواصل الاجتماعي. تم تداول الأغنية بكثافة وتم تحميلها ومشاركتها على نطاق واسع، واستخدمت في العديد من الفيديوهات الموسيقية القصيرة على تطبيقات مثل TikTok، حيث حققت شعبية كبيرة.

وعبر الجمهور عن إعجابه بالأداء القوي لأورتيجا وقدرته على نقل المشاعر من خلال صوته. تم توجيه الكثير من الثناء والتقدير له على الأداء المميز واختياره الرائع للأغاني، وعبر البعض عن أنهم يرون فيه واعدًا لمستقبل الفن الغنائي.

بالإضافة إلى ذلك، توقع البعض أن تحقق أغنية "مش فارقة معايا" نجاحًا كبيرًا على المستوى العربي وأن تحظى بمكانة مميزة في ساحة الأغاني الشعبية. ومن المتوقع أن تستمر ردود الفعل الإيجابية والإشادة بالأغنية وأورتيجا في الأيام القادمة.

تفاصيل أغنية "مش فارقة معايا"



والأغنية من كلمات Mix، ألحان اورتيجا، توزيع وميكس وماستر Codex، ناي نادر الشاعر، وإخراج علي العتر.



ويعكف أورتيجا علي الانتهاء من تسجيل أكثر من أغنية ومن المقرر طرحهم خلال الفترة المقبلة بلون مختلف.



آخر أعمال أورتيجا

والجدير بالذكر آخر أعمال أورتيجا أغنية "خليك في نفسك"، والتي حازت على إعجاب الجماهير،

وأغنية "خليك في نفسك"، والأغنية من كلمات عمرو المشاكس، ألحان وتوزيع فيفتي شبرا، إخراج كريم الغمري.