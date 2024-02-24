نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ممثلون يتحملون الألم من أجل الفن: قصص نجوم تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء تصوير أعمالهم (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعتبر صناعة الفن عالمًا مثيرًا يتطلب العديد من التضحيات والمجهود الجسدي والعقلي. وفي بعض الأحيان، يتعرض الفنانون لمخاطر جسدية حقيقية أثناء تصوير مشاهد مبهرة تعكس مهارتهم وموهبتهم. وتعتبر هذه الإصابات التي يتعرضون لها مجرد أدوات تعبر عن مدى التفاني والتضحية التي يقدمونها من أجل فنهم.



ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير على قصص بعض الفنانين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء تصوير مشاهد من أعمالهم الفنية الرائعة.



جيسون ستاثام



تعرض النجم العالمي جيسون ستاثام لإصابة خطيرة أثناء تصوير مشهد فيلمه "The Expendables 3"، حيث سقط من ارتفاع عالٍ في الماء. أصيب ستاثام بكسر في عظمة الرقبة وتعرض لإصابات في العمود الفقري، لكنه استمر في التصوير بعد فترة قصيرة من العلاج.

ديلان أوبراين



تعرض النجم الشاب ديلان أوبراين لإصابة خطيرة أثناء تصوير فيلم سلسلة "The Maze Runner". أثناء تنفيذ مشهد حركة، تعرض أوبراين لحادث سيارة مروع وأصيب بكسر في عظمة الوجه وإصابات في الجمجمة. استدعيت فرقة الإسعاف فورًا وأجريت له عملية جراحية، وبعد فترة من التعافي، استأنف تصوير الفيلم.

هاريسون فورد

تعرض الممثل الشهير هاريسون فورد لإصابة خطيرة أثناء تصوير فيلم "Star Wars: The Force Awakens". خلال تنفيذ مشهد على متن المركبة الفضائية "مللينيوم فالكون"، تعرض فورد لحادث اصطدام وتحطم باب الحمولة، مما تسبب في كسر في ساقه واحتاج إلى جراحة فورية. بعد التعافي، عاد فورد لاستكمال تصوير الفيلم.

هالي بيري



تعرضت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار هالي بيري لإصابة خطيرة أثناء تصوير فيلمها "Cloud Atlas". خلال تنفيذ مشهد قتالي، سقطت بيري وأصيبت بكسر في ذراعها وتعرضت لإصابات في وجهها. أجريت لها عملية جراحية واستغرقت فترة طويلة للتعافي قبل أن تتمكن من استئناف التصوير.

أحمد السقا

5 إصابات خطيرة تعرض لها أحمد السقا في أعماله، بسبب عدم الاستعانة بـ دوبلير، منها خلال تصويره فيلم مافيا، وفيلم الجزيرة، وفيلم تيتو، وغيرها من الأعمال الفنية.

سوزان نجم الدين

تعرضت سوزان نجم الدين لإصابة بالغة الخطورة أثناء تأديتها أحد المشاهد العنيفة في مسلسل الحشاشين قد تسببت لها كسر في الإصبع وقطع في الوتر تطلبت تدخل جراحي، وزرع أسلاك في يدها وتجبيرها.

وعادت سوزان لاستئناف تصوير باقي مشاهدها في المسلسل والذي من المفترض عرضه في رمضان المقبل



تعكس قصص هؤلاء الفنانين المذكورين قوة الإرادة والتفاني التي يتمتعون بها في سعيهم لإحداث تأثير فني. فهم يتحملون الألم والصعاب من أجل تقديم أفضل أداء ممكن وإلهام الجماهير. إصاباتهم الجسدية ليست سوى تذكير بأن الفن ليس مجرد وظيفة، بل هو شغف يستحق التضحية والتحمل. إن قصصهم المؤثرة تلقي الضوء على روح البطولة التي تعيش في قلوبهم وتلهم الآخرين لتحقيق أحلامهم بغض النظر عن التحديات التي تواجههم.