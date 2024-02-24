نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم الشهرة وتأثير السوشيال ميديا.. أبرز أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أسابيع قليلة جدًا على مشاهدة الأعمال الدرامية لجميع المسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2024، ويكثر في هذا السباق الدراما الشبابية فيوجد الكثير من المسلسلات التي يقوم ببطولتها الفنانين الشباب.

ومن المسلسلات الدرامية التي يقوم ببطولتها الفنانين الشباب مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وتقوم ببطولته كلًا من الفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة ليلي زاهر ويناقش المسلسل فقرة الجري وراء الشهرة عبر السوشيال ميديا.

تفاصيل مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

وطرحت منصة شاهد الالكترونية البرومو الرسمي لـ مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة الفنانة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

وظهر من خلال البرومو أن العمل سيناقش دور ومخاطر السوشيال ميديا ضمن أحداثه، حيث تدور أحداثه حول الشقيقتين سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، اللتين تعانيان من الفقر وتنتميان لأسرة من الطبقة الدنيا، وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال التيك توك ولايفاته.

ومسلسل أعلي نسبة مشاهدة هو من بطولة كلًا من الفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة ليلي أحمد زاهر والفنانة انتصار والفنان محمد محمود ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر.

لقطات من برومو مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

وقالت سلمى أبو ضيف في إحدى لقطات البرومو، جملة تعبر عن دوافع معظم الملتحقين بهذا المجال، حيث قالت: “الفقر وحش يا سحر، نفسي منحتاجش لحد ولا حد يذلنا”، كما قالت الفنانة جلا هشام في أحد اللقطات، لـ سلمة أبو ضيف: “التيك توك ده بقى رزق الهبل اللي زيك”، ومن أبرز الجمل الأخرى التي جاءت خلال البرومو تعبر عن جيل السوشيال ميديا: “يا أهلا بنجمة السوشيال”، “الحب ده في المسلسلات التركي اللي لحستلك دماغك”، “ياريت تكبسوا تكبسوا كتير”.

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، مكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية بعد الانتهاء من تصويره، كما أنه من إخراج ياسمين علي.