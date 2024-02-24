حمدى المرغني يمزح مع النجم أحمد حلمي في كواليس مسرحية " تيت"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حمدي المرغني مقطع فيديو يمزح فيه مع النجم أحمد حلمي من كواليس مسرحية “تيت” في الرياض عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

https://www.instagram.com/reel/C3tXEjKIBvt/?igsh=azd0NDh6NnZwcXQx

وقال المرغني في الفيديو: “يا جماعة عايزة أعرفكم على موهبة واسم افتكروه كويس هيبقي نجم كبير أن شاء الله ربنا هيكرمك وتعمل ميدو مشاكل، كده رضا وبتفرجلك على الحاجات البسيطة اللي بتعملها بتعجبني أوي”.

يستعد الفنان أحمد حلمي لتجديد التعاون مع هنا الزاهد للمرة الرابعة في المسلسل الإذاعي الذي يحمل اسم "فبركة"، والمقرر إذاعته عبر محطة نجوم FM.

مسلسل الإذاعي “فبركة” يضم نخبة من نجوم الوسط الفني، على رأسهم: الفنان أحمد حلمي، الفنانة هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سينتيا خليفة، سامي مغاوري، محمد رضوان، نور قدري، علي صبحي، بمشاركة الإعلامية إنجي علي كضيفة شرف العمل.

وفي سياق متصل، سبق وأن تعاون الفنان أحمد حلمي، والفنانة هنا الزاهد لأول مرة عام 2020 في المسلسل الإذاعي لف وإرجع تاني، وشارك في بطولته الراحل أحمد حلاوة، سلوى عثمان، ليلى عز العرب، وغيرهم من النجوم.

وكان المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي، هو ثاني تعاون إذاعي بين أحمد حلمي وهنا الزاهد، وشاركهما بطولته إدوارد، مى كساب، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين.

كما تعاون أحمد حلمي وهنا الزاهد، في المسلسل الإذاعي مطلوب عريس، للمرة الثالثة، وشارك في السباق الرمضاني الماضي 2023، عبر إذاعة راديو النيل، وشارك بالعمل الفنان سامي مغاوري.

ومن ناحية أخرى، يقدم حاليًا الفنان أحمد حلمي والفنانة هنا الزاهد، مسرحية تيت، بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشارك بها الفنان حمدي الميرغني والطفل جان رامز، محمد رضوان، والمسرحية من إخراج هشام عطوة