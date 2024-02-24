رمضان 2024.. هكذا دعم أحمد زاهر ابنته ملك في "محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ملك زاهر صورة لها برفقة والدها النجم أحمد زاهر من كواليس مسلسل “محارب” عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وعلق زاهر من خلال الاستوري الخاص به قائلا: "بحبك يا ملوكي".

وشاركت الفنانة ملك زاهر، في وقت سابق متابعيها صورة برفقة والدها الفنان أحمد زاهر، من كواليس تصوير مسلسل، محارب، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ملك زاهر في الصور برفقة والدها الفنان أحمد زاهر، وعلقت على الصورة قائلة: “ما وراء الكواليس، محارب رمضان 2024”.

وتجسد من خلاله شخصية فتاة تدعى "راندا"، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي لايخلو من الأكشن، ويسلّط العمل الضوء على شخصية "عزيز محارب" الشاب صاحب الأصول الصعيدية الذي يمر بالعديد من المشكلات والأزمات في محاولة منه للهروب من عملية الثأر،إلى أن يعمل سائق ميكروباص، وتتوالى الأحداث مما يترتب عليه التعرض للعديد من المواقف المختلفة على مدار حلقات المسلسل الذي يمتد إلى 30 حلقة متصلة.

ويدور أحداث مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش معأسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

والعمل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر،سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرومحمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى