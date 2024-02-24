نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس المهرجان الكاثوليكي يعلن إهداء الدورة الـ 72 لشهداء فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء امس افتتاح مهرجان الكاثوليكي لدورته الـ 72 وبدأ الافتتاح بكلمة رئيس المهرجان الأب بطرس دانيال بالحديث عن الدورة وعن لجنة التحكيم والأفلام المشاركة والمكرمين خلال الافتتاح.

الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان

وأعلن إهداء الدورة 72 من المهرجان إلي أرواح شهداء دولة فلسطين وما يحدث الآن من أحداث بغزة.

أبرز المكرمين في مهرجان الكاثوليكي



*جوائز الريادة السينمائية:*

للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم للفنانة القديرة/ ماجدة زكي

للفنان القدير/ سامح الصريطي للفنانة القديرة/ هالة صدقي

*جائزة المركز الخاصة:*

للمخرج القدير/ شريف عرفه

*جائزة فريد المزاوي:*

للفنان القدير/ ناجي سعد

*جائزة الأب يوسف مظلوم:*

للفنان القدير/ جميل برسوم

*جائزة التميّز الإعلامي:*

للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي

جوائز الإبداع الفني:*

للفنان القدير/ عماد رشاد

للكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال

للمايسترو القدير/ نادر عباسي

لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

*جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:*

للفنانة القديرة/ منى زكي لدورها في مسلسل "تحت الوصاية"

*جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:*

للفنان القدير/ خالد النبوي لدوره في مسلسل "رسالة الإمام"

وللفنان المتميّز/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

*جائزة المركز التشجيعية:*

للفنان المتميّز/ طه دسوقي