نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل شخصية صبا مبارك في "لحظة غضب".. رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عدد كبير من الجمهور عرض الاعمال الجديدة للنجوم خلال رمضان، من بينهم الفنانة صبا مبارك التي تخوض الماراثون الرمضاني 2024، بمسلسل "لحظة غضب".

تفاصيل شخصية صبا مبارك في لحظة غضب

وتجسد صبا مبارك شخصية “يمنى” وهي طباخة، ولكنها تفقد أثر زوجها شريف، في ظروف غامضة وتواصل البحث عنه.



وفي سياق منفصل، طرحت منصة watch it الإلكترونية مؤخرا البوستر الرسمي للعمل، والبرومو التشويقي، والذي سيطر عليه التشويق والغموض.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.



آخر أعمال صبا مبارك

والجدير بالذكر آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.