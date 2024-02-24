تعرف على أبرز الحاضرين بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة حورية فرغلي، والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان جميل برسوم، والفنان عماد رشاد، والإعلامي عمرو الليثي والفنانة ياسمين علي لحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.



وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

أهم الأفلام التي حصلت على جوائز



وفي سياق منفصل، اختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلمًا، عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هى: فيلم "أنا لحبيبى" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم "بيت الروبى" للمخرج بيتر ميمى، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

معلومات عن مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.