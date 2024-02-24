نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي: ظهوري صامتًا في العديد من مشاهد "بين السطور" كان مقصودًا لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان أحمد فهمي، إنه شعر بمزيج من المشاعر والأحاسيس عندما تفاعل مع مسلسل “بين السطور" وشخصية المحامي حاتم عز الدين، التي يجسدها، مضيفًا: "وجدت نفسي مغرمًا بشخصيته ومشاعره تجاه هند سالم، التي قامت بدورها الفنانة صبا مبارك. كانت لدي صعوبة في فهم فكرة حب بهذه القوة والعمق، حيث حاول حاتم أن يظهر أن استمرارية العلاقة بينهما هي الأهم بالنسبة له، وكان مستعدًا لمواجهة أي تحدي من أجل حبه لهند.

وأضاف في تصريحات صحفية: “قضيت وقتًا طويلًا في جلسات عمل مكثفة مع المخرج وائل فرج والكاتبة مريم نعوم ونجلاء الحديني، حيث ناقشنا العديد من الجوانب المختلفة لشخصية حاتم. كنت دائمًا أدافع عنه وأعبر عن حبي له، فقد عشت معه رحلة طويلة استمرت لأكثر من سنة خلال فترة التحضيرات والتصوير، وكانت هذه الشخصية تجعلني أشعر بالإرهاق والتعب”.

وأشار إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على شخصية حاتم بعدما وُجد أنها تُظهر سلبية مفرطة وعملنا على تبرير كل تصرف يقوم به، وكنت صامتًا في العديد من المشاهد بشكل مقصود، حيث عبرت حالة الصمت عن الكثير من المشاعر والأفكار لدى حاتم.

ولفت إلى أنهومع تطور الأحداث، بدأ حاتم يتحدث وتتغير تصرفاته، خاصة أنه كان محاميًا يعمل في مجال حقوق الإنسان، مما جعله يراعي كل تصرفاته بعناية وحرص.