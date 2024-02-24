نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان المركز الكاثوليكى يكرم طه دسوقى ويشهد غياب خالد النبوي ودياب وهالة صدقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان طه الدسوقي في خطف أنظار الحاضرين، خلال تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما فى دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال.

فيما تغيب كل من النجم خالد النبوي والنجم دياب عن الحضور نظرا لوجود تصوير أعمالهم الفنية



تكريم المركز الكاثوليكى المصري للسينما لهؤلاء النجوم



وفي سياق متصل، كرم المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من سامح الصريطي وأحمد فؤاد سليم، هالة صدقي والتي اعتذرت عن الحضور، ومنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للمخرج شريف عرفة، والفنان نادي سعد.



عمرو الليثي يهدي جائزته للصحفي وائل دحدوح

وأعرب الاعلامي عمرو الليثي عن سعادته بالتكريم قائلا: سعيد وفخور بهذا التكريم، ومن خلال البرنامج قدرنا نعمل أكتر من 20 ألف عملية للأطفال، وساعدنا أكتر من 30 ألف غارمة، ووفرنا أكتر من 20 ألف فرصة عمل".

وأضاف:" تكريمي أعتبره تكريم لبرنامج واحد من الناس، وهذه الجائزة هي وسام على صدري للبرنامج الذي أنهي به مشواري في مجال الإعلام، وأُهدي الجائزة للصحفي الكبير وائل دحدوح".

أبرز الحاضرين للمركز الكاثوليكى المصري للسينما

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرز هم الفنانة حورية فرغلي، والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان جميل برسوم، والفنان عماد رشاد، والإعلامي عمرو الليثي لحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.



وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

أهم الأفلام التي حصلت على جوائز



وفي سياق منفصل، اختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلمًا، عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هى: فيلم "أنا لحبيبى" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم "بيت الروبى" للمخرج بيتر ميمى، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.