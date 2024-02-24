دراما رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "أشغال شقة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أسابيع قليلة جدًا على مشاهدة الأعمال الدرامية والمسلسلات المشاركة في السباق الرمضاني لعام 2024، ويكثر في هذا السباق الدراما القصيرة المتكونة من 15 حلقة.

ومن المسلسلات الدرامية التي ينتظرها الجمهور هي مسلسل "أشغال شقة" وينتمي هذا المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الأول بين أسماء جلال وهشام ماجد ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر.

أحداث مسلسل "أشغال شقة"

تدور أحداث المسلسل حول أخصائي الطب الشرعي، حمدي عبدالرحيم، ويجسد دوره الفنان هشام ماجد، وزوجته، يرزق الثنائي بتوأم بعد فترة من زواجهما، وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال، يقرر الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية، وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.

بوستر مسلسل أشغال شقة

أبطال مسلسل "أشغال شقة"

مسلسل «أشغال شقة» بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

من تصوير مسلسل أشغال شقة

تردد قناة mbc مصر ١

أسم القناة: MBC Masr 1.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

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تردد قناة إم بي سي مصر ٢

أسم القناة: MBC Masr 2.

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 12322.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

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