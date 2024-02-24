نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول لـ أصالة بعد الهجوم على نانسي عجرم لظهورها مع مدون إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة أصالة نصري، على دعم صديقتها المطربة نانسي عجرم، بعد انتقادات ظهورها مع مدون سياحة إسرائيلي في حفلها الأخير بدولة قبرص، حيث شاركت أصالة جمهورها بتغريدة من خلال حسابها الرسمي بموقع "إكس".



وأرفقت بتعليق قالت فيه: "مسيرة 21 سنة من الرُقي والاخلاق مع الصغير قبل الكبير وبشهادة الكل مش رح تتأثر بكم شخص عم بحاول يسلط الضو ع صفحته من ورا أهم فنانة عربية، كلنا عارفين مين نانسي والحاقد قبل المعجب".



نانسي عجرم: "لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة"



وفي سياق منفصل، علقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم على الهجوم الذي تعرضت له، حيث شاركت جمهورها بمنشور عبر حسابها الرسمي بموقع "اكس "، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "لا أعلق على تفاهات بعض المحرضين والموتورين الذين يصطادون في الماء العكر".



وأضافت:"الاحترام والتقدير والامتنان، ولكل حاقد وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد".

نانسي عجرم تعد جمهورها بهذا الشيء

وتابعت: " أجمل تأكيد على وطنيتي. لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء. هدفي واضح، وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي، وألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله، ولكم حبي ولهم دعاء بالصبر."



آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر آخر أعمال أصالة ديو" سبب فرحتي" مع المطرب أحمد سعد، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وحقق الديو على ملايين المشاهدات في وقت قصير.