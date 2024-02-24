محمود فارس: شخصيتي شريرة في "دون مقابل".. وداليا البحيري ممثلة عظيمة (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان محمود فارس، تصوير مشاهده في مسلسل "دون مقابل"، الذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024،وهو بطولة هاني سلامة، نسرين طافش، وفاء عامر، محمد أبو داود، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، خالد سليم، وهو تأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

تصريحات محمود فارس

وأوضح محمود فارس في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" أنه يقدم خلال أحداث مسلسل "دون مقابل"، شخصية شريرة تُدعى "مكي"، يعمل مع رجال المافيا،

وهي مختلفة تمامًا عن نوعية الأدوار الشريرة التي قدمها مؤخرًا، مُعبرًا عن سعادته الكبيرة بتعاونه لأول مرة مع النجم هاني رمزي.

محمود فارس ونسرين طافش من كواليس مسلسل بدون مقابل



وقال محمود فارس أنه تجمعه مشاهد عديدة مع النجمة داليا البحيري، والفنانة نسرين طافش التي وصفها بأنها ممثلة مجتهدة، مُضيفًا:" داليا ممثلة عظيمة وأنا بحبها جدًا، وهاني رمزي حتة سكرة، فنان كبير من الجيل العظيم، السقا وهنيدي وحلمي وكريم عبد العزيز ده الزمن اللي احنا دلوقتي بنقول عليه الأكابر بتوعنا فهو فنان كبير وعظيم وأنا متشرف بيه جدًا".

محمود فارس ومخرج مسلسل بدون مقابل

وأكد محمود فارس على أن كواليس العمل مع المخرج جمال عبد الحميد، رائعة وممتعة جدًا، فهو مخرج عبقري، وتشرف بالعمل معه، وبتقديمه له هذا العام بشكل مختلف تمامًا عليه.

محمود فارس يكشف عن أعماله المقبلة

وكشف محمود فارس عن أعماله المقبلة، لافتًا إلى أنه يشارك في فيلم اللعب مع العيال مع المخرج شريف عرفة، وفيلم "حورس"، و"بحر النسيان"، كما سيعرض له فيلم "شمس" في مهرجان كان هذا العام.



مسلسل "علاقة مشروعة"

وفي سياق آخر، شارك محمود فارس، في رمضان الماضي بمسلسل "علاقة مشروعة"، مع ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف سماح الحريري.