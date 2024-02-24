الشركة المتحدة تتألق في بطولة الدراما النسائية لرمضان 2024.. تعرف على 5 مسلسلات مثيرة ومميزة

القاهرة - محمد ابراهيم - رفعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شعار البطولة النسائية في سباق الدراما الرمضانية 2024، يعد شهر رمضان 2024 وقتًا مثيرًا لعشاق الدراما مع هذه المسلسلات النسائية المتنوعة والمثيرة.

أبرزت هذه المبادرة خلال عرض الإعلانات لخمسة مسلسلات رمضانية بطولة نسائية، تناولت قضايا اجتماعية بتشويق وإثارة وكوميديا.



مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "صدفة": ريهام حجاج تلعب دور فتاة شعبية تُسمى صدفة، تعمل مُدرسة، تخوض تحولات حياتية غير متوقعة.

مسلسل "سر إلهي": روجينا تواجه تحديات مأساوية تشمل استيلاء أشقائها على ميراثها وخيانة زوجها، وتتطور الأحداث لاتهامها بالقتل.

مسلسل "فراولة": نيللي كريم بدور فراولة تنقلب حياتها من خلال عملها كقارئة فناجين للتغلب على الفقر.

مسلسل "لحظة غضب": صبا مبارك تقدم قصة إثارة وغموض تناقش مشاكل علاقات الحب.



مسلسل "صيد العقارب": غادة عبد الرازق تتألق بدور امرأة تعمل في تجارة العقارب وتواجه التحديات والمكائد، تشارك في بطولة هذه المسلسلات فنانون مبدعون مثل خالد الصاوي وصلاح عبدالله، من تأليف أيمن سلامة وأمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز ورؤوف عبد العزيز.

