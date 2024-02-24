الليلة.. ندوة " الفن ودوره الاجتماعي" بالمسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ندوة لمناقشة الدور الاجتماعى للفن، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم السبت 24 فبراير على المسرح الصغير.

ندوة لمناقشة الدور الاجتماعى للفن

وتستضيف الندوة كل من التشكيلى الكبير الدكتور أحمد نوار، الدكتورة أمانى موسى أستاذ الفن والتصوير بكلية التربية الفنية، الدكتورة منى عليوة الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ويديرها الدكتور خالد البغدادى.

أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية على المسرح الصغير

يذكر أن نظم حفل لجمعية لى كورد كروازيه الفرنسية ومؤسسة أوتار سفارس بقيادة المايسترو مصطفي فهمي ومشاركة الالتو الصينية روشين نيو العازفين والعازفان الفرنسي بيير هنري اكسورب ( فيولا )، وائل السيد (اوكورديون ) على المسرح الصغير، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى اجراء حوار إبداعى مع مختلف دول العالم.

وتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم فيفالدي، رافيل، ديبوس، باخ وهنرى كاساديسو بالاضافة لبعض المؤلفات الموسيقية المصرية.

يذكر أن جمعية لى كورد كروازيه تأسست عام 2019 وهي جمعية فرنسية ثقافية غير ربحية تهدف إلى تجسيد اندماج التراث الفرنسي العريق مع الاصالة العربية، حيث تعمل على تنظيم ورش عمل موسيقية مبتكرة وتنفيذ مشروعات تبادل ثقافي فنى لتعزيز الروابط الثقافية بين فرنسا والعالم العربي من خلال تقديم عروضًا في دول المنطقة العربية.