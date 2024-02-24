الليلة.. ندوة ” الفن ودوره الاجتماعي” بالمسرح الصغير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 10:32 صباحاً - ضمن الفعاليات التنويرية للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ندوة لمناقشة الدور الاجتماعى للفن، وذلك في الساعة السابعة مساء اليوم السبت 24 فبراير على المسرح الصغير.

وتستضيف الندوة كل من التشكيلى الكبير الدكتور أحمد نوار، الدكتورة أمانى موسى أستاذ الفن والتصوير بكلية التربية الفنية، الدكتورة منى عليوة الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ويديرها الدكتور خالد البغدادى.

أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية على المسرح الصغير

يذكر أن نظم حفل لجمعية لى كورد كروازيه الفرنسية ومؤسسة أوتار سفارس بقيادة المايسترو مصطفي فهمي ومشاركة الالتو الصينية روشين نيو العازفين والعازفان الفرنسي بيير هنري اكسورب ( فيولا )، وائل السيد (اوكورديون ) على المسرح الصغير، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى اجراء حوار إبداعى مع مختلف دول العالم.

وتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم فيفالدي، رافيل، ديبوس، باخ وهنرى كاساديسو بالاضافة لبعض المؤلفات الموسيقية المصرية.