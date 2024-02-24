أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 فبراير 2024 10:32 صباحاً - طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان شيرين عبد الوهاب -المرتقب في الكويت يوم 3 مايو- تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وتنقسم تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، للفئات السعرية التالية: (180 دينار كويتي، 150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 90 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي).

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الماضي وذلك تضامنا مع أحداث فلسطين.

وقد أعلنت من قبل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، الذي كان من المقرر إقامته يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري إلى تأجيله لأجل غير مسمى بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوها ، والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية .

وعلقوا من خلال الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا على موقع أكس ، فى بيان جاء فيه: “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.