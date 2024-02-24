قصور الثقافة تقدم باقة من أغاني الطرب الأصيل على مسرح 23 يوليو بالمحلة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حفلًا فنيًا جديدًا ضمن فعاليات العروض الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار أجندة الفعاليات المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة.

فعاليات فنية

بدأت فعاليات الليلة الفنية بعزف السلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة كورال أطفال المسرح بقيادة المايسترو الفنان حسام الشريف عددًا من أغاني زمن الطرب الأصيل، حيث تغنت الفرقة الموسيقية بأغنيات: "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، "ع الحلوة والمرة" للفنان عبد الغني السيد، بجانب باقة منوعة من أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وذلك قبل أن تختتم فرقة أطفال الفنون الشعبية بالمسرح فعاليات الليلة.

محاضرات وورش

من ناحية أخرى، وضمن أنشطة ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقدت المواقع الثقافية عددًا من المحاضرات والورش، حيث استعرضت أمل راضي، أمين مكتبة قصر ثقافة الطفل بطنطا عددًا من القيم الإيجابية خلال ورشة حكي لأطفال المدارس، فيما استمتع عدد من الأطفال بقراءة القصص القصيرة خلال زيارتهم لمكتبة كفر حجازي الثقافية، كما احتفل بيت ثقافة كفر الزيات بليلة النصف من شعبان من خلال محاضرة ألقاها الشيخ حسني عمار، إمام وخطيب بالأوقاف، تلاها عقد أمسية شعرية.

