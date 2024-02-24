محمد صبحي: أشجع الأهلي واحترم الزمالك ما دام المنافسة شريفة.. فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان محمد صبحي، أنه يشجع النادي الأهلي من صميم قلبه ويحترم نادي الزمالك بصورة كبيرة، مردفًا: «المنافسة الشريفة المحترمة بين الأندية أمر مشروع وكل نادي من حق ينافس في إطار شريف».

تصريحات محمد صبحي في برنامج سبوت لايت

وقال الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الفترة الحالية لا يهتم كثيرًا بتشجيع الأهلي، موضحًا أنه ما زال هناك علاقة قوية تربطه بجمهور المارد الأحمر.

محمد صبحي: يجب على الدولة المصرية أن تلقي نظرة على الرياضة

وأكمل محمد صحبي: «يجب على الدولة المصرية أن تلقى نظرة على الرياضة ويكون هناك اهتمام بصورة كبيرة بالرياضة، يجب علينا أن ندرك أن مصر القوة الناعمة في الفن والرياضة في الشرق الأوسط».