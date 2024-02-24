غدًا.. التراث وأعمال الزمن الجميل بمسرح معهد الموسيقى العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - تجسيدًا لخطط الثقافة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بالوجدان تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي في الثامنة مساء غد الأحد 25 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

أعمال الموسيقى العربية فى زمن الفن الجميل

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية في زمن الفن الجميل التي وضعها كبار الملحنين منها ادينى ميعاد لـ فريد الاطرش، ماتحبنيش بالشكل ده لـ بليغ حمدى، يا قلبي خبي، لأه لـ محمد الموجي، الصبح بدرى لـ عزت الجاهلي، امتى الزمان لـ محمد عبد الوهاب، وحياتك ياحبيبى لـ سيد مكاوي وغيرها، أداء انغام مصطفى، نهى حافظ، حنان الخولي، رضوى سعيد، ياسر سليمان، أحمد صبري، مازن دراذ، محمد شوقي وضيف الشرف مجدي الرشيدي والموهبة الواعدة نادين العمروسي.

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.