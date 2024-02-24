الليلة.. حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تنفيذًا لخطط الثقافة المصرية الرامية إلى القاء الضوء على الابداعات العربية فى مختلف اشكالها وتحت عنوان اتجاهات عربية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عارف الفيولينة الدكتور حسن شرارة والمطربة أميرة أحمد مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة مساء اليوم السبت 24 فبراير على المسرح الكبير.

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكي منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت، نواح للكورال والاوركسترا لـ عمر أبو الهنا، كونشيرتو عربي للفيولينة والأوركسترا لـ عطية شرارة، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي، دور كادني الهوا تاليف محمد عثمان واعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان.

أعمال المؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي

جدير بالذكر أن تقديم أعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى تهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتعبر عن الابداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية.