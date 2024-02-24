رمضان 2024.. حكاية "نعمة الأفوكاتو" مع مهنة المحاماة

القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض النجمة مي عمر منافسات دراما رمضان 2024، بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" المكون من 15 حلقة والمقرر عرضه حصريًا على قناة Mbc مصر ومنصة Shahid، ويعد من الأعمال المنتظرة خلال شهر رمضان خاصة بعد طرح البرومو والذي كان حديث السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

نعمة الأفوكاتو

تفاصيل شخصية مي عمر

وتقدم مي عمر في "نعمة الأفوكاتو" دراما اجتماعية تشويقة مثيرة، من خلال شخصية نعمة وهو محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة فى حياتها سواء من جانب زوجها الذي يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذي تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي تكشفها الأحداث.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

آخر أعمال مي عمر

ويذكر أن مي عمر شاركت في شهر رمضان الماضي مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودة مسعودي، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

نعمة الأفكادوا

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسرجلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

كما كان آخر أعمالها هو فيلم "هارلي" الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته كلا من محمد رمضان، محمود حميده، مي عمر، وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية.