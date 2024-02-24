نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. الأوبرا تحتفل بمرور 180عامًا على استقلال الدومينيكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى مد جسور التواصل مع مختلف دول العالم تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بمناسبة مرور 180 عام على استقلال دولة الدومينيكان ويقام بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ويشارك خلاله السوبرانو ناتالي بينيا وعازف البيانو التشيلي هوغو لانوس وذلك في الثامنة مساء الأحد 25 فبراير علي مسرح الجمهورية.

أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم مارشينا، فيردي، مورينو تورب ا، هيتز، بوتشيني وسولانو كالمان.

نبذة عن جمهورية الدومينيكان

يذكر أن جمهورية الدومينيكان تقع في جزيرة هيسبانيولا المطلة علي البحر الكاريبي، حصلت علي استقلالها عام 1821 بعد حرب استمرت ثلاثة قرون وتحررت بالكامل عام 1844.

حفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية المقام بقيادة المايسترو أحمد عامر نظمت حفل على مسرح الجمهورية لأعمال الموسيقار الراحل فريد الأطرش.

وقدم الحفل برنامج مميز يضم نخبة من مؤلفاته الشهيرة منها: "قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك، وغيرها يؤديها كل من: داليا عبد الوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبد الحميد، حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن، وليد حيدر.