نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي بصحبة أحمد شفيق:" عشرة العمر الكتير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة منهةفضالي لمشاركتها في مسلسل "كوبرا" للنجم محمد إمام، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور منة فضالي

ونشرت منة فضالي صورة لها مع المخرج أحمد شفيق، وكتبت:" الأستاذ أحمد شفيق عشرة عمر كتير جدًا صاحب جدع كل الناس بتحبو عامل شغل ومجهود كبير جدًا في التصوير بجد".

وأضافت:" مبسوطه من قلبي إني معاك في المسلسل عن مخرج كوبرا أتحدث تتفرجو علي حاجة حلوة إن شاءالله دعواتكم كوبرا النجم محمد إمام رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله".

منه فضالي

محمد إمام يطرح البرومو الدعائي لمسلسل كوبرا

وفي سياق آخر، طرح الفنان محمد إمام البرومو الدعائي الخاص بمسلسل كوبرا، والذي من المقرر عرضه حصريًا خلال شهر رمضان المقبل.

ونشر محمد إمام البرومو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلًا: "توكلنا على الله، الإعلان الأول لمسلسل كوبرا على قناة MBC مصر ومنصة شاهد، رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله".

تفاصيل مسلسل "كوبرا"

مسلسل كوبرا من بطولة محمد إمام ومنة فضالي وهشام إسماعيل ومحمد أسامة اوس اوس وعلاء مرسي ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج أحمد شفيق.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حيث يمتلك محمد إمام ورشة لإصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

آخر أعمال منة فضالي

ويذكر أن آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في موسم رمضان 2023، بطولة محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدي – جوهر".