نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش للأطفال ولقاءات تثقيفية في أنشطة قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" بالفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدرسة الإصلاح الابتدائية المشتركة بقرية منشأة الأمير بالفيوم، انطلاق مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفعاليات مبادرة "أنت الحياة"، ضمن برنامج وزارة الثقافة المقدم بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

أهمية مبادرة أنت الحياة

تضمنت الفعاليات لقاء للتعريف بأهداف المبادرة ودورها في الارتقاء بالقرى أكثر احتياجا للخدمات الثقافية، تلاه ورشة حكي بالعرائس القفازية بعنوان "أراجوز في المدرسة"، قدمت خلالها جيهان عبد الله مسئول ثقافة الطفل، عدة نصائح للأطفال من أجل صحة أفضل أهمها تناول الغذاء الصحي، والبعد عن المأكولات السريعة، وممارسة الرياضة بشكل يومي.

ورشة حكي

وتضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان "فلسطين أرض الأنبياء"، أعقبها عرض عرائس ماريونت تدور فكرته حول أهمية التعليم ومحاربة الأمية، إلى جانب ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين.

واختتم اليوم بفقرة رسم على الوجه واكتشاف مواهب في مجالات إلقاء الشعر، الغناء، والتمثيل والأداء الاستعراضي.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ومن المقرر أن تستمر حتى الاثنين المقبل 26 فبراير، ضمن البرامج الثقافية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة بعدة محافظات خلال الآونة الأخيرة، بهدف الوصول بالخدمة الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

