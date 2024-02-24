نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي: شخصيات ونيس انتهت وأصبحنا نعيش وسط أجيال مُرعبة.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان الكبير محمد صبحي، عن مسلسل «يوميات ونيس» ومساهمته في تربية أجيال كثيرة، مشيرًا أنه حتى هذه اللحظة مازال هناك أجيال جديدة تشاهد المسلسل بأجزائه المختلفة، ويطالبون بعمل جزء جديد من عائلة ونيس يناقش مشكلات الجيل الحالي.

تصريحات محمد صبحي

وأضاف محمد صبحي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن جيل ونيس انتهى وأصبحنا نعيش الآن وسط أجيال مُرعبة، وقال ساخرًا: «في الزمن ده عايز امسك خرزانة وانزل الشارع أطوق الضرب في الأجيال المرعبة».

وكشف محمد صبحي عن موقف تعرض له في أمريكا عندما قابل طفل 5 سنوات يناديه بـ ونيس، وتعجب من معرفة الطفل بشخصية ونيس، فسأل عائلته قائلًا: «ده طفل عمره 5 سنين عرف ونيس ازاي؟.. فكان رد أسرته: احنا اتربينا على ونيس».

محمد صبحي يتحدث عن مسلسل ونيس

وأوضح محمد صبحي أن معالجة سلوك الكذب في مسلسل «يوميات ونيس» الجزء الأول، كان موقف حقيقي بينه وبين ابنه، قائلًا: «ابني كذب على المُدرسة في مدرسته.. وعاتبته على ذلك وقولتله الكذب غلط لازم تقول الحقيقة.. وبعدها جالي تليفون في البيت، وكان من صحفي ولسة بيقولي اسمه.. شاورت قولتله قول إني نزلت.. فقام قاله بابا بيقولك أنه مش موجود.. فبدأت أوبخه أنت مش عارف تكذب فحسيت.. فرد عليا ابني وهو يبكي: يا بابا أنت عايزني أكذب ولا لأء».

وأشار محمد صبحي إلى أنه أصبح لديه مسؤولية التربية الصحيحة، ويجب على الأب أن يتقبل ثقافة الاعتذار للأبناء عند الخطأ، قائلًا: «أنا معنديش مشكلة أني افشل في أعمال فنّية، لكن كنت خائف من اني افشل في تربية أولادي».