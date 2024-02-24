بعد ردها على المنتقدين نانسي عجرم تتصدر منصة إكس

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المطربة اللبنانية نانسي عجرم تريند محرك البحث وخاصة منصة إكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعد خروجها عن صمتها وردها على الإنتقادات التي تعرضت لها الأيام الماضية.

نانسي عجرم

رد نانسي عجرم

وجاء رد نانسي قائلة:" ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين، شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم،لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان".

وفي سياق آخر تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة منصة اكس، ‏صور متداولة للنجمة اللبنانية نانسي عجرم وهي تصافح مدون سفر إسرائيلي يدعى إتسيك بلاس، نشرها الأخير خلال مقابلته لنانسي في حفلها الغنائي بقبرص.

وقامت هيئة البث الإسرائيلية والإعلام العبري بنشر الصور وتوقعت أن تواجه نانسي عجرم أزمة بسبب الصور المتداولة.

نانسي عجرم

نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل لأول مرة

وفي سياق آخر كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية مفاجأة حول الأفلام المقرر إنتاجها من صندوق Big Time خلال الفترة المقبلة، والتي يبلغ عددها 15 فيلمًا.

وأشار تركي آل الشيخ في مؤتمر صحافي عُقد على هامش زيارته لمصر في الفترة الحالية، إلى أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ستدخل عالم التمثيل من خلال فيلم جديد بعنوان "شغل كايرو"، تلعب بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج محمد شاكر.

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي "قلبي يا محتاس"، ضمن أغاني فيلم "مقسوم" الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور السينما، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.

كلمات أغنية "قلبي يا محتاس"

ويقول مقطع من الأغنية:

قلبي يا محتاس

طمني على الاحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب، دي الدنيا يومين يوم غُلب ودمعة عين

يوم فوق السما طايرين.



بتحدف ورد وطوب وأنا هعمل ايه ما أنا يعني لازم لازم أعيش، وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش اه تيجي مره كده كده تيجي مره كده، يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش.