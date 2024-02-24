محمد صبحي: لم أبيع نفسي لأفلام المقاولات.. وتنفيذ فيلم المعادلة صفر في صالح الجيل الحالي.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان محمد صبحي، أنه خلال فترة التسعينيات كان أمامه أما أن يبيع نفسه أو يبيع السينما، مردفًا: «كان في كمية أفلام عرضت عليا بمبالغ كبيرة، دي أفلام المقاولات، ورفضت كل دا علشان مش أخسر نفسي».

تصريحات محمد صبحي في برنامج سبوت لايت

وقال الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه قدم 22 فيلمًا سينمائيًا كانوا مفيدين للغاية، ولم ينزلق إلى أفلام المقاولات.

محمد صبحي: اتمنى تنفيذ فيلم المعادلة صفر لإنه مفيد للغاية

وأكمل محمد صحبي: «اتمنى تنفيذ فيلم المعادلة صفر، هذا الفيلم مفيد للغاية، وسيكون مفيد للغاية للجيل الحالي والقادم، واتمنى من المخرجة العمل على تنفيذه».