دياب ضابط في سلاح حرس الحدود في مليحة رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان دياب السباق الرمضاني بمسلسل "مليحة " رمضان 2024 ويعتبر من الأعمال المنتظرة بقوة خلال السباق الرمضاني ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



تفاصيل شخصية دياب في مليحة

ويجسد دياب شخصية تدعى "أدهم" وهو ضابط في سلاح حرس الحدود،. وهي الشخصية التي تقلب الأحداث رأسا على عقب، ونرى الرحلة كلها من خلال اللقاء بين أدهم ومليحة اللي بتقدم شخصيتها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، في ظروف صعبة، وأدهم بيكون ليه دور كبير جدا في رحلة مليحة وعائلتها، ومسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

فريق عمل مسلسل مليحة



ويقوم ببطولته كل من دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط وديانا رحمة وومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



أحداث مسلسل مليحة

تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.



آخر أعمال دياب





والجدير بالذكر أن آخر أعمال دياب هو مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين، أيضًا قدم دياب في موسم الرياض الحالي مسرحية شحاتين أكاديمي، وشارك فيها أيتن عامر، أحمد فهمي، ميرهان حسين، محمود الليثي.