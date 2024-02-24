رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أشرف زكي في مسلسل "مليحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان أشرف زكي السباق الرمضاني بمسلسل مليحة، والذي يعتبر من أقوى مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية أشرف زكي في مليحة

يجسد أشرف زكي دور شقيق الفنانة ميرفت أمين وهو خال الضابط دياب، وزوجته حنان سليمان وهي صديقة اخته المقربة.

أحداث مسلسل مليحة في رمضان 2024



يعد مسلسل مليحة، أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم بمرسى مطروح، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر الأسرة للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين، خلال المسلسل دور والدة “دياب” الشاب الفلسطيني الذى يعيش في مصر.

يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات.

يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.

أبطال مسلسل مليحة



العمل من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار، ويشارك في البطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





آخر أعمال أشرف زكي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي هو مسلسل "العودة"، دارت احداثه في إطار اجتماعي، وهو عبارة عن 30 حلقة حول الصراعات في محافظات الصعيد حول آدم الشاب الصعيدي، الذي تم طرده من محافظة الأقصر لعدم زواجه من ابنة عمه، ويعود بعد سنوات عقب اختفاء شقيقه يحيى الذي اختفى في ظروف غامضة، ليجد نفسه متورطًا مع مهربي الذهب، والتي بها كبار عائلات البلد التي يسكن فيها، مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، أحمد والي، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخي، تامر نبيل، محمد عبدالعظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، سارة نور، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدي ويتناول العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب عن الدهب