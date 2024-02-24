رمضان 2024.. تفاصيل شخصية أحمد عيد في مسلسل "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد عيد في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز، ويجسد خلال الأحداث شخصية "زيد بن سيحون" الذراع الأيمن لحسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

طرح البرومو التشويقي الحشاشين

وفي سياق آخر قد كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "الحشاشين" عن البرومو التشويقي للمسلسل القادم المقرر عرضه في رمضان المقبل عام 2024.

أحمد عيد

أحداث مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

في هذه القصة، يلعب كريم عبد العزيز دور حسن الصباح، الشاب الذي ينضم إلى "الطائفة الإسماعيلية الشيعي" وهو في السابعة عشرة من عمره ويؤسس الجماعة التي عرفت فيما بعد باسم "الحشاشين"، ويخوض صراعات وتحديات.

أبطال مسلسل الحشاشين رمضان 2024

ويذكر أنه من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيكولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، إلى جانب عدد من الضيوف. الفنانين. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المتوقع تحقيق العمل لنجاح كبير وقت عرضه.

آخر أعمال أحمد عيد

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عيد هو مسلسل "عملة نادرة"، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقي، حيث يسلّط الضوء على ميراث المرأة في الصعيد، والصراع الدائم على سوق السلاح هناك، من خلال عائلتى أبو عصاية وعبد الجبار الذى يجسّد دوره الفنان جمال سليمان، وسيكون لديه أكثر من ابن، منهم على الطيب زوج نيللى كريم ولكنه سيتوفى.

وأحمد عيد يحاول طوال الوقت السيطرة على ورث شقيقة، بينما كبير عائلة أبو عصايا فهو كمال أبو رية، الذي يحاول على مدار الأحداث، السيطرة على سوقي السلاح والمخدرات في الصعيد، والدخول في صراع مع عائلة عبد الجبار، ولديه ابن اسمه عصام يعمل مدرس ولكنه يُجبر على العمل مع والده ويجسده هشام عاشور، والعمل من إخراج محمد العدل.