فن ومشاهير

رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية صبا مبارك في "لحظة غضب"

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القاهرة - محمد ابراهيم - تخوض الفنانة صبا مبارك  السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "لحظة غضب" ومن المقرر طرحه عبر منصة watch it الإلكترونية خلال رمضان، فهو أحدث إنتاجات المنصة الخاصة.

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تفاصيل شخصية صبا مبارك


وتجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "يمنى" وهي طباخة ولكن تفقد زوجها في ظروف غامضة، وتستمر في البحث عنه.


تفاصيل مسلسل لحظة غضب


مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

آخر أعمال صبا مبارك


يعرض الآن لصبا مبارك مسلسل "بين السطور"، وهو بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

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أحداث مسلسل "بين السطور"
 

يرصد المسلسل أجواء غامضة للماضي في حياة مذيعة مشهور تطاردها ذكريات قصة حبها الأولى التي انتهت نهاية مؤلمة، في حين أن زواجها غير مستقر بسبب خلافها مع زوجها لإجراءها عملية إجهاض دون معرفته للحفاظ على مسيرتها المهنية كمذيعة مشهورة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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