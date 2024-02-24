تفاصيل حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثانية والسبعين

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أحمد جودة - القاهرة - أُقيم مساء الجمعة الموافق 23 فبراير 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثانية والسبعين.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري



بعد عرض فيلمًا تسجيليًا قصيرًا تضمن ملخصًا لأحداث وفعاليات الدورات السابقة، بدأ الحفل والذي كانت تقدّمه على خشبة المسرح الإعلامية المتألقة لميس سلامة للعام الرابع على التوالي وتمّ نقله على الهواء مباشرة عبر قناتي "سات7" و"نايل سينما"، بالترحيب بالضيوف والمكرمين في هذه الدورة، ثم استدعاء الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما لإعلان افتتاح الدورة وإلقاء كلمته، والتي تناول خلالها رسالة الفنان والفن وأهمية الدور الذي تقوم به القوى الناعمة بالمجتمع في الارتقاء بالذوق العام للمشاهدين والحفاظ على الهوية المصرية.

رسالة بطرس دانيال لشعب فلسطين

كما وجّه رسالة محبة وسلام للشعب الفلسطيني الصامد وبخاصةٍ أهل غزة فيما يتعرضون له من أعمال قتل وعنف وتهجير وتخريب للبنية التحتية، داعيًا الله لأن يرحم الشهداء من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء، مناشدًا دول العالم أجمع أن تتحمل مسئوليتها في وقف هذه الحرب.

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

حفل افتتاح مهرجان الكاثوليكي المصري

كلمة الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر



ثم كان هناك كلمة قصيرة لكل من الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والمونسنيور نيقولاس هنري تِيڤينا سفير الڤاتيكان بمصر.



تفاصيل تكريمات النجوم

بدأت بعد ذلك الفقرة الأولى من تكريمات الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي بمصر والوطن العربي والشرق الأوسط، حيث تم عرض فيلمًا قصيرًا عن كل مُكرّم قبل صعوده للمسرح لاستلام التكريم الخاص به، وكانت الجوائز كالتالي: حصول الفنان أحمد فؤاد سليم، وسامح الصريطي على جائزة الريادة السينمائية، وحصلت أيضًا على جائزة الريادة السينمائية الفنانة ماجدة زكي التي اعتذرت عن الحضور لوجودها خارج البلاد، وتسلم الجائزة عنها نجلها الفنان الشاب أحمد كمال أبو رية، كما حصلت على جائزة الريادة السينمائية الفنانة هالة صدقي، والتي اعتذرت عن الحضور لظروف صحية.



وحصل على جائزة المركز الخاصة المخرج شريف عرفة، وجائزة فريد المَزْاوي للفنان ناجي سعد، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان جميل برسوم، وجائزة التميّز الإعلامي للإعلامي د. عمرو الليثي



وبعد أن تم التقاط العديد من الصور التذكارية للسادة المكرمين قبل نزولهم من على خشبة المسرح، تمّ عرض فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن الأفلام الستة المُشاركة بالمسابقة الرسمية لهذا العام، والتي اختارتها اللجنة العُليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر، وذلك وفقًا للمعايير الأخلاقية والإنسانية للمركز من بين ستة وأربعين فيلمًا عُرضت عرضًا تجاريًا بدور السينما وعبر المنصات، كما اختارت اللجنة العُليا للمهرجان فيلمًا تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجاريًا جميعهم من إنتاج عام 2023، تلاه فيلمًا آخر عن لجنة تحكيم الدورة الثانية والسبعين.

المطربة ياسمين علي

ثم كانت الفقرة الفنية التي أهدّت خلالها المطربة ياسمين علي للمركز الكاثوليكي والسادة المكرمين وجمهور المهرجان باقة متنوعة من الأغنيات، كما أهدت أغنية (زهرة المدائن) لأرواح الشهداء في فلسطين، خطفت فيها قلوب المكرمين والحضور بصوتها الشَجِي وإحساسها بكل كلمة من أغنياتها، وقام الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان بتكريمها وإهداء درع الدورة الثانية والسبعين لها.

بعدها جاءت الفقرة الثانية من التكريمات والتي تمّ خلالها توزيع الجوائز التالية:

جائزة الإبداع الفني للفنان عماد رشاد، والمايسترو نادر عباسي، وللكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، ولمدير التصوير أحمد المرسي.

جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية

ثم تمّ أيضًا توزيع جوائز الأعمال الدرامية وجائزة المركز التشجيعية في الدورة الثانية والسبعين، التي أقرّتها اللجنة العُليا للمهرجان وهي:



جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2023 للفنان محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"، جائزة أفضل ممثل في عمل درامي لعام 2023 للفنان خالد النبوي عن دوره في مسلسل "رسالة الإمام" وقد اعتذر عن الحضور لارتباطاته بمواعيد تصوير، وسيحضر بنفسه لإستلام الجائزة خلال حفل ختام المهرجان.



جائزة أفضل ممثلة في عمل درامي لعام 2023 للفنانة منى زكي عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، والتي اعتذرت عن الحضور لظروف صحية، وتسلمت الجائزة عنها الفنانة حورية فرغلي، وجائزة المركز التشجيعية لعام 2023 للفنان الشاب طه دسوقي.

ثم كان ختام الحفل، لتبدأ من اليوم السبت وعلى مدار ستة أيام فعاليات وعروض لأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان، ويعقب كل فيلم ندوة فنية مع أبطال وصُناع الفيلم يديرها ناقد فني متخصص.