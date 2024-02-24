نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. وفاء عامر زوجة تاجر في مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة وفاء عامر السباق الرمضاني بشخصيتين مختلفتين بين الدراما الإجتماعية المشوقة والفانتازيا، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل "جودر" ومسلسل "حق عرب".

تفاصيل شخصية وفاء عامر في مسلسل حق عرب



تجسد الفنانة وفاء عامر دورًا مختلفًا، في مسلسل «حق عرب» المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني لعام 2024، إذ تؤدي دور زوجة الفنان رياض الخولي الذي يعمل تاجرًا، ويعمل معه الفنان أحمد العوضي، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.



أبطال مسلسل حق عرب



ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب كل من الفنان رياض الخولي، دينا فؤاد، أحمد صيام، محمد علاء، كارولين عزمي، وليد فواز، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.



شخصية وفاء عامر في مسلسل جودر

تشارك بدور سيدة بدوية، وتدور أحداث المسلسل في إطار حكايات ألف ليلة وليلة حول البطل «جودر»، الذي يواجه المصاعب والمشكلات، قبل قدومه إلى الدنيا، لأنه مفتاح «شمشون» في الوصول إلى الكنوز والثروات الضخمة، ومن هنا تتعقد حياة «جودر»، وتنقلب رأسًا على عقب.



تفاصيل مسلسل جودر



مسلسل جودر مكون من 15 حلقة، ويأتي ضمن حكايات ألف ليلة وليلة، ويدور في إطار فانتازي تشويقي، يلعب خلاله ياسر جلال شخصية جودر الصياد، والعمل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، تارا عماد، رشوان توفيق، أحمد بدير، وجيهان الشماشرجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.محاولاته المستمرة في مواجهة قوى الشر التي تحيط به.