نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي ضخم بالكويت، وذلك يوم 3 مايو المقبل، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.



أسعار تذاكر الحفل



وتتراوح أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، للفئات التالية: 180 دينار كويتي، 150 دينار كويتي، 120 دينار كويتي، 90 دينار كويتي، 70 دينار كويتي، 60 دينار كويتي، 50 دينار كويتي، 40 دينار كويتي.

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب بدولة الكويت قد أعلنت عن تأجيل الحفل الذى كان مقرر له يوم 9 نوفمبر الماضي وذلك تضامنًا مع أحداث فلسطين.



أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب



وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد طرحت مؤخرًا أغنية «أنت البيت» والذي كان إعلان بصوتها في موسم رمضان 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر.

أغنية الدهب

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد طرحت منذ أيام قليلة أغنية “الدهب”، التي حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.