نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. شخصيات روائية قدمها خالد النبوي قبل" إمبراطورية ميم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ويتسابق صناع الأعمال الدرامية لعرض أعمالهم في الموسم الرمضاني الضخم، والذي سيكون ملئ بالأعمال الممتعة.

ومن بين هؤلاء الأعمال مسلسل "إمبراطورية ميم" للنجم خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، وفي حقيقة الأمر هناك أكثر من سبب يجعل مسلسل إمبراطورية ميم هو العمل الأكثر انتظارًا.

ويعتبر مسلسل إمبراطورية ميم هو ليس أوا عمل روائي يقدمه خالد النبوي في عمل فني، حيث قدم أكثر من عمل من قبل، ومن أبرزهم مسلسل "حديث الصباح والمساء" حيث قدم خلاله شخصية "داود باشا"، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب نجيب محفوظ.

وقدم شخصية "محمود عبدالظاهر" في مسلسل "واحة الغروب" والعمل هو رواية للكاتب الكبير بهاء طاهر، وقدم أيضًا شخصية حمدي في "نحن لا نزرع الشوق" والعمل مأخوذ عن الكاتب الكبير الراحل يوسف السباعي.

تفاصيل مسلسل "إمبراطورية ميم"

وتدور أحداث مسلسل «إمبراطورية م» في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، ومراعاة مطالبهم وحل مشكلاتهم التي تزيد مع مرور الوقت، خاصة أن معظم أبنائه قد وصلوا بعمر المراهقة، وتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

خالد النبوي

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



ويجسد دور الأب في مسلسل “إمبراطورية ميم” الفنان خالد النبوي، وبالنسبة للأبناء مجموعة من الفنانين الشباب، وهم:«نور النبوي، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان».

ويذكر أن يأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

آخر أعمال خالد النبوي

وجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد النبوي هو مسلسل "راجعين ياهوي" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، طارق عبدالعزيز، ومجموعة من النجوم الشباب.