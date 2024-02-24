علي الطيب دكتور نساء وتوليد في مسلسل "مليحة" رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان علي الطيب في السباق الرمضاني بمسلسل "مليحة" والذي يعتبر من أكثر المسلسلات التي ينتظرها الجمهور نظرًا لمناقشته القضية الفلسطينية.



تفاصيل شخصية علي الطيب في مليحة



يجسد خلال الأحداث شخصية دكتور هشام هلال، وهو طبيب يعمل في تخصص النساء والتوليد بمستشفى في ليبيا، وأحداث المسلسل تدور حول قصة أسرة فلسطينية، وتتناول الفترة ما بين عام 2002 حتى 2012 وما بعدها.

أحداث مسلسل مليحة في رمضان 2024

يعد مسلسل مليحة، أول عمل درامي يتم إنتاجه عن القضية الفلسطينية وأحداث العدوان على غزة التي اندلعت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم بمرسى مطروح، لكن بعد أحداث ليبيا تضطر الأسرة للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

وتجسد ميرفت أمين، خلال المسلسل دور والدة “دياب” الشاب الفلسطيني الذى يعيش في مصر.

يسلط المسلسل الضوء على قصة حياة مليحة ومعاناتها تحت الاحتلال والصراعات القائمة في المنطقة، مع التركيز على واقع الحياة في فلسطين وتأثيرات الحروب على الأفراد والمجتمعات.

يرمز البوستر إلى الصمود والتصدي للظروف الصعبة، مع التركيز على الإرادة والقوة النفسية التي يحتاجها الأفراد لمواجهة التحديات والصعاب في ظل استمرار الصراعات.

أبطال مسلسل مليحة

العمل من إخراج عمرو عرفة، تأليف رشا عزت الجزار، ويشارك في البطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، أمير المصري، حنان سليمان، أحمد السعدني وسارة عبدالرحمن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال علي الطيب



وشارك الفنان علي الطيب، خلال الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل «عملة نادرة»، بطولة الفنانة نيللي كريم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ودارت أحداث العمل حول تتنافس عائلتان في نجع عبد الجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.