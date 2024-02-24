في ذكرى ميلاده.. أشهر مواويل محمود الجندى

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم السبت 24 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود الجندي، الذي بدأ عشقه للفن عندما كان تلميذا في مدرسة أبو المطامير الابتدائية، شارك في أفلام ومسلسلات ومسرحيات عديدة، كان يتميز الجندى بصوته العذب الجميل وقدمبه العديد من التترات فى الأعمال الفنية المختلفة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أشهر مواويل محمود الجندى..

أشهر مواويل محمود الجندى

قدم محمود الجندي مسرحية "عشان خاطر عيونك"، مع فؤاد المهندس وشريهان في عام 1987، وتحكي المسرحية عن رجل محترم يعمل معلم في مدرسة يجد نفسه مضطرا لإدارة "ملهى ليلي"، وذلك بعد وفاة أخيه، تعتبر من أشهر المسرحيات التي شارك فيها الجندي، والتي أنتجت في عام 1979، وهي من بطولة الراحل فؤاد المهندس، وشويكار، ايضا شارك في مسرحية كوميدية تم عرضها عام 1995، من بطولته وإسعاد يونس، وصلاح السعدني، وهالة فاخر، وأشرف عبدالباقي، شارك في مسلسل "أبو العلا البشري"، هي رائعة الراحل أسامة أنور عكاشة.

محمود الجندي وعبلة كامل

وصرح الفنان الراحل محمود الجندى فى آخر حواراته التلفزيونية، بأن سبب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، هو رفضه لكونه «زوج الست»، موضحا أن الأعمال التى كانت تعرض عليه فى هذه الفترة كانت مجاملة لها وليس لفنه وأن رجولته كانت لا تسمح له بهذا الشعور، تزوج الجندى من الفنانة عبلة كامل فى أكتوبر 2003، بعد أن جمعهما فيلم «الطوفان» ولكن انفصلا بعد عامين.

حياة محمود الجندي الفنية

بدأ محمود الجندي التمثيل بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات والمسرحيات، ولكن بداية نجوميته كانت في عام 1979 عندما مثل في مسرحية «إنها حقًا عائلة محترمة» مع الفنان فؤاد المهندس، ومن ثم مسلسل «دموع في عيون وقحة» مع الفنان عادل إمام، بعدها جاء بظهور قوي في مسلسل «الشهد والدموع» الذي مثل فيه دورَي الأب والابن، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وأبرز مسلسلاته «عائلة الأستاذ شلش» مع الفنان صلاح ذو الفقار، و«ضمير أبلة حكمت» مع الفنانة فاتن حمامة، و«العودة الأخيرة» مع الفنان صلاح ذو الفقار. ومن أبرز أفلامه «الأسطى المدير» و«شمس الزناتي» و«اللعب مع الكبار».