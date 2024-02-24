مسلسلات رمضان 2024: فنون متنوعة في شهر الصيام

القاهرة - محمد ابراهيم - مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2024، يترقب الجمهور بفارغ الصبر قائمة المسلسلات التي ستعرض على قناة MBC، والتي تشكل جزءًا مهمًا من تجربة هذا الشهر الفضيل.

يتميز شهر رمضان بتقديم مجموعة متنوعة من المسلسلات الجديدة، حيث تعتبر قناة MBC وجهة رئيسية للمشاهدين في هذا الشأن.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية:

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 المصرية مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، تتألق فيها نجوم الفن في مصر، من بين هذه المسلسلات:

1. *"بيت الرفاعي"*: بطولة النجم أمير كرارة.

2. *"فراولة"*: بقيادة النجمة نيللي كريم.

3. *"ألف ليلة وليلة"*: جمع بين ياسر جلال والفنانة اللبنانية نور.

4. *"الحشاشين"*: بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

5. *"المعلم"*: يتألق في بطولته النجم مصطفى الشعبان.

6. *"الساعة خمسة"*: بقيادة آسر ياسين.

7. *"جري الوحوش"*: يبهر الجمهور بأداء النجم نضال الشافعي.

8. *"إمبراطورية ميم"*: بطولة خالد النبوي وحلا شيحة.

9. *"أولاد الحاج متولي"*: بأداء نرمين الفقي ووفاء عامر.

10. *"الكبير الجزء الثامن"*: بطولة الفنان أحمد مكي.

11. *"دون مقابل"*: يقوده النجم هاني رمزي.

12. *"العتاولة"*: بطولة أحمد السقا.

13. وغيرها من الأعمال المميزة مثل "مسار إجباري"، "حق عرب"، "نعمة الأفوكاتو"، و"عتابات البهجة".

مسلسلات رمضان الخليجية:

تتنوع مسلسلات رمضان 2024 الخليجية بين:

- *"منت رايق"*

- *"غالية البقمية"*

- *"زوجة واحدة لا تكفي"*

- *"الفرج بعد الشدة"*

- *"سحيلة بنت عديم.. أم الخلاجين"*

- *"يس عبدالملك"*

- *"بيت العنكبوت"*

- *"مرضي ودحام"*

- *"قلم رصاص"*

- *"بعد غيابك عني"*

- *"جاك العلم"*

- *"فريج 6"*

- *"خطة باء"*

ترددات القنوات على النايل سات وعرب سات

تردد قناة MBC مصر على النايل سات

- 11470، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة MBC مصر على عرب سات

- 11559، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: رأسي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ON دراما على النايل سات

- 10853، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة DMC دراما على النايل سات

- 12092، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الحياة على النايل سات

- معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4، الاستقطاب: عمودي.