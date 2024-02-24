القاهرة - محمد ابراهيم - ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسل صدفة في أبو رواش

مسلسلات رمضان 2024..ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسل صدفة في أبو رواش..تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير مسلسل صدفة في منطقة أبو رواش، حيث يعكف المخرج سامح عبد العزيز حاليا على تصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل " صدفة"، ويتم تصوير المشاهد في هذه المنطقة داخل منزل " ميس صدفة " التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج.

وقام المخرج سامح عبد العزيز بوضع جدول زمنيا للانتهاء من تصوير مسلسل "صدفة "حتي يتمكن من تقفيل الحلقات الأولى للمسلسل والذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدي قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024..ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسل صدفة في أبو رواش

مسلسلات رمضان 2024..تفاصيل مسلسل صدفة

علي الجانب الآخر انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير كل المشاهد الخارجية للمسلسل و٧٠ % من أحداث مسلسل "صدقة" ويتبقى له عدد من المشاهد داخل ديكوارات محدودة يواصل تصويرها حاليا ووضع جدولا للانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

أحداث مسلسل صدفة

تدور أحداث مسلسل " صدفة " في إطار اجتماعي كوميدي ملئ بالاثاره والتشويق حول الفتاة " صدفة " مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجرى حياتها رأسا على عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر " فؤاد مهران " وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مسلسلات رمضان 2024..ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسل صدفة في أبو رواش

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقين وعلاقتهم بمدرسيهم.

أبطال مسلسل صدفة

يشارك في بطولة مسلسل " صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.

تعاون ريهام حجاج مع صناع مسلسل صدفة

يعد مسلسل " صدفة " هو التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد نجاحهما في مسلسل (يوتيرن ) في السباق الرمضاني قبل الماضي، ومسلسل ( جميلة ) في السباق الرمضاني الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل ( لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)